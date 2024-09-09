09 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба RCC Extreme

На турнире в Челябинске определили лучших райдеров России

В конце минувшей недели, 5, 6 и 7 сентября, в Челябинске прошли первенство России по BMX среди андеров и баттлы между сильнейшими райдерами Урала и России. Спортсмены боролись за медали на площадке скейт-парка RCC Extreme, построенном Русской медной компанией возле ледовой арены "Трактор".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в соревнованиях приняли участие порядка 70 профессиональных спортсменов из Свердловской, Челябинской, Московской, Ростовской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, республик Татарстан и Удмуртии. Тренировки и квалификационные заезды прошли 5 и 6 сентября. Финалы состоялись в субботу – 7 сентября.

RCC Extreme(2024)|Фото: пресс-служба RCC Extreme

По итогам турнира в шестерку лучших райдеров России вошли: Анар Алиев (Калининградская область), Мария Сигарева (Санкт-Петербург), Арсений Слышкин (Ростовская область), Алина Грамашова (Московская область), Артем Холодняков (Калининградская область) и Диана Кострова (Санкт-Петербург). Все эти спортсмены получили путевки в сборную страны.

RCC Extreme(2024)|Фото: пресс-служба RCC Extreme

Также на площадке у ЛА "Трактор" состоялись баттлы между сильнейшими райдерами Урала и сборной России в дисциплинах самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит. Одни из самых титулованных спортсменов страны показали свой профессионализм и порадовали болельщиков исполнением трюков самой разной сложности. По итогам баттлов победу одержала сборная Урала.

RCC Extreme(2024)|Фото: пресс-служба RCC Extreme

"Порядка 70 участников в нескольких категориях в возрасте от 16 лет, самому старшему – 21 год. Причем дети уже с 6 лет пробуют себя в этом спорте. Складывается хороший тренерский состав. Все молодцы, зрелищный вид спорта. Конечно, тревожно смотреть, когда ребята прыгают, но это олимпийский вид спорта и видно, что у молодежи есть к нему интерес. Будем развивать его, создавать соответствующую материально-техническую базу", - заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

RCC Extreme(2024)|Фото: пресс-служба RCC Extreme

Помимо выступлений спортсменов, для зрителей было подготовлено большое количество развлечений и активностей: фотозоны, зоны граффити, уличные танцы, зона кастомизации одежды, игровая зона, автограф-сессия, а также розыгрыши фирменного мерча RCC Extreme.

В качестве подарка спортсменам и жителям Челябинска 7 сентября, в честь Дня города, на закрытии соревнований, организованных РМК в парке RCC Extreme, выступил популярный российский дуэт HammAli & Navai. За разогрев публики отвечал шоу-оркестр Духовая банда JUST BRASS, музыкальный дуэт Lovanda из Москвы, барабанщик Дмитрий Даринский и танцевальные проекты LEGION 96 и MAD FLAVA. По данным полиции, на площадку RCC Extreme в День рождения города пришло 65 тысяч зрителей.

RCC Extreme(2024)|Фото: пресс-служба RCC Extreme

Проведение первенства России по велосипедному спорту и всероссийских соревнований "Кубок RCC Extreme" в дисциплине ВМХ фристайл-парк стали возможными благодаря современному оснащению скейт-парка, который построен с учетом всех требований безопасности и доступен для свободного посещения в течение всего сезона.

RCC Extreme(2024)|Фото: пресс-служба RCC Extreme

Теги: райдеры, турнир, спорт, Челябинск


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