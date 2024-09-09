Астрахань отметила День города

Накануне в Астрахани отметили День города.

В ходе торжественных мероприятий стало известно, что звания почетных граждан в честь 466-летия столицы Каспия были удостоены митрополит Астраханский и Камызякский Никон и муфтий Астраханской области Рауф хазрат Джантасов.

Губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил глав региональной епархии и духовного управления мусульман за вклад в сохранение многонационального единства и согласия в обществе.

«Наш город – один из самых многонациональных в стране. Мы ценим культуру и обычаи друг друга, сохраняем великое наследие прошлого и вместе создаём будущее», – сказал губернатор.

Игорь Бабушкин отметил, Астрахань – родина многих талантливых ученых, врачей, педагогов, артистов и музыкантов, которые прославили ее на всю страну.

В День города для гостей мероприятия состоялась большая праздничная программа. На сцене у Петровского фонтана выступили творческие коллективы региона и астраханская сборная КВН «Камызяки». Артисты исполнили хиты своего бенда «Камызякские псы».