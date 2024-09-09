В Югре будут судить врача, который помогал призывникам избегать службы за взятки

В Югре врача поликлиники Нижневартовска обвиняют в совершении девяти преступлений по статье "Пособничество в получении взятки в крупном размере", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, с 2020 г. по 2023 г. врач предоставлял председателю военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района медицинские сведения, на основании которых за взятки от призывников принимались решения о признании лиц, подлежащих призыву, ограниченно годными или негодными для прохождения военной службы по состоянию здоровья, выступив пособником в получении взяток.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, в настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного пособника в получении взяток – женщины, также являющейся врачом городской поликлиники, обвиняемой в совершении аналогичных преступлений. Уголовное дело также направлено в суд.

Расследование уголовного дела в отношении председателя военно-врачебной комиссии, еще двух пособников, а также двух посредников в получении взяток, продолжается. Проводится работа, направленная на сбор и закрепление доказательств.