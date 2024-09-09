СМИ: Шольц готовит собственный план урегулирования на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц работает над собственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине, сообщает итальянская газета La Repubblica.

По информации издания, германский канцлер после неудач на региональных и европейских выборах хочет "разыграть украинскую карту", чтобы войти в историю как "канцлер мира".

Мирный план Шольца должен стать новой версией Минских соглашений, не исключающей официальную передачу России украинских территорий, передает ТАСС.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настало время для обсуждения завершения конфликта, и Россия должна участвовать в новом саммите по урегулированию.

Как сообщалось, глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Запад принять меры для окончания военного конфликта уже этой осенью. Он пообещал представить план победы Киева президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.