Игорь Бабушкин избран губернатором Астраханской области

В Астраханской области подвели итоги выборов, голосование на которых проходило с 6 по 8 сентября 2024 года.

Как сообщает Областной избирком, на выборах губернатора Астраханской области победу одержал Игорь Бабушкин. За него отдали голоса 78,17% принявших участие в выборах избирателей региона.

На дополнительных выборах в Думу Астраханской области победу одержал Александр Неваленный.

В региона проходило голосование в рамках нескольких избирательных кампаний, в том числе и муниципального уровня.