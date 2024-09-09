Мэр Екатеринбурга пояснил, для чего на трамвайном кольце на Волгоградской вырубают деревья
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в уральской столице.
Недавно жители города обратили внимание, что на трамвайном кольце по улице Волгоградской стали вырубать деревья. Орлову был адресован вопрос на эту тему в газету "Вечерний Екатеринбург".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр пояснил, что на разворотном кольце подрядная организация Верх-Исетского района выполняет работы по уходу за зелеными насаждениями.
"Пространство облагородят и уберут лишнюю поросль кустарников, проведут корчевание пней. В итоге территория станет более благоустроенной", - заявил Алексей Орлов.
Напомним, ранее глава Екатеринбурга рассказал, для чего по всему городу подрезают или вовсе вырубают деревья.