Мэр Екатеринбурга пояснил, для чего на трамвайном кольце на Волгоградской вырубают деревья

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в уральской столице.

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Недавно жители города обратили внимание, что на трамвайном кольце по улице Волгоградской стали вырубать деревья. Орлову был адресован вопрос на эту тему в газету "Вечерний Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр пояснил, что на разворотном кольце подрядная организация Верх-Исетского района выполняет работы по уходу за зелеными насаждениями.

"Пространство облагородят и уберут лишнюю поросль кустарников, проведут корчевание пней. В итоге территория станет более благоустроенной", - заявил Алексей Орлов.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга рассказал, для чего по всему городу подрезают или вовсе вырубают деревья.