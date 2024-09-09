В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему в новых парках не работают туалеты

В администрации Екатеринбурга рассказали, почему в парке Энгельса и Литературном квартале не работают туалеты, а также при чем тут замена плитки в Историческом сквере.

Накануне местные жители заметили, что в только что благоустроенных парках туалетные кабины не работают по техническим причинам. В Литературном квартале причиной называют отсутствие холодной воды, а на двери кабины в парке Энгельса и вовсе сказано, что туалет нельзя использовать до 15 сентября в связи с заменой тротуарной плитки в Историческом сквере, расположенном почти за 2 км.

В мэрии Накануне.RU пояснили, что туалеты не закрыли, а только готовят к установке. Их еще не успели подключить к сетям, а потому и пользоваться ими пока запрещено. Объявление же про замену плитки просто забыли снять при транспортировке кабины - в День города ее как дополнительную использовали на Плотинке.

В горадминистрации также пообещали, что туалеты уже в ближайшее время заработают.