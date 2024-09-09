США усилили давление на Турцию в связи с банковскими операциями с Россией

Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что банки Турции на регулярной основе получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей. Банковские счета гражданам России открываются при усиленном контроле головных офисов.

В августе государственный банк Турции Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях. Некоторые частные банки открывают счета в российской национальной валюте при условии депозита, а госбанки отказываются это делать.

СМИ сообщали, что частный бизнес Турции испытывает давление Запада. Направление этого воздействия – антироссийские санкции, особенно по транзакциям через SWIFT.

Из-за давления со стороны США с угрозами санкций турецкие банки отказываются от работы с российскими контрагентами, из-за этого зависают платежи, например, по трансграничной торговле, писал "Коммерсантъ".