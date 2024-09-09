Бастрыкин потребовал ускорить расследование дела екатеринбурженки, потерявшей ребенка из-за врачебной халатности

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей о жительнице Екатеринбурга, потерявшей ребенка на восьмом месяце беременности. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), однако расследование сильно затянулось.

Как сообщает пресс-служба СКР, доводы о затягивании расследования прозвучали в эфире федерального канала, после чего на уголовное дело обратил внимание и сам Бастрыкин.

"Следствием приняты меры по оптимизации сроков проведения ранее назначенной экспертизы. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в сюжете", - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого глава СК России поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СКР Александру Соболеву. представить доклад о сроках завершения проводимой экспертизы.