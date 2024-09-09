В Перми госпитализированы трое мужчин после стрельбы в клубе DOSKI
В Перми трое мужчин госпитализированы после стрельбы в клубе-баре DOSKI, сообщает РБК Пермь.
Информация о стрельбе появилась в минувшие выходные.
Полицейские проводят проверку.
По предварительным данным, конфликт произошел между охраной и тремя пьяными мужчинами, которых не пустили в клуб. Администрация заведения вызвала полицию, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Личности правонарушителей установлены.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.