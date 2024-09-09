Назван результат, с которым Турчак лидирует на выборах главы республики Алтай

В выборах, состоявшихся в республике Алтай, поучаствовали 45,47% избирателей. По предварительным данным, Андрей Турчак, баллотировавшийся на пост главы региона, получил голоса 74,09% избирателей.

Об сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона. Турчак поблагодарил жителей региона за доверие.

После сентябрьских выборов обновится почти половина сенаторского корпуса, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. После этого обновления и будет выбран "преемник" Турчака – первый вице-спикер верхней палаты российского парламента.