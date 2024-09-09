Пригожин требует казнить мошенников, обманувших Долину

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Ларису Долину. Он призывает жестоко наказать мошенников, которые обманули певицу-пенсионерку.

По его словам, срок в тюрьме для них слишком мягкое наказание, и преступников надо казнить.

"Она женщина по документам пенсионного возраста. Обманывают человека. Слава Богу, если государство её сегодня защищает. Этих людей нужно просто казнить, с ними нельзя разговаривать", — сказал муж певицы Валерии, слова которого приводит портал "Страсти".

Продюсер рассказал, что ему тоже ежедневно звонят "жулики", не только по аудио, но и по видеосвязи. Один раз с ним говорил человек с его же голосом.

Ранее мы сообщали, что мошенники обманывали Ларису Долину несколько месяцев. Они представились сотрудниками спецслужб и уговорили продать "элитку" в Москве. Все деньги – 200 млн руб. – певица перевела на их счета. Жилье "купила" 34-летняя мать-одиночка. Долина намерена вернуть свою квартиру через суд. Но новая владелица подала встречный иск и требует, чтобы певица покинула жилье. Следы выманивших деньги злоумышленников, скорее всего, ведут на Украину.