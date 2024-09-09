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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Убийца сотрудницы банка на Уралмаше получил 9 лет "строгача"

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за убийство бывшей сожительницы, работавшей в банке. Преступление было совершено возле ее офиса на Уралмаше.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 18 мая нынешнего года: находившийся в состоянии наркотического опьянения уралец вызвал поговорить на улицу свою экс-сожительницу, которая работала в отделении банка на улице Победы в Екатеринбурге. Произошла ссора на почве ревности, и наркоман зарезал бывшую девушку. Она скончалась от полученных ранений. Убийца скрылся, но вскоре был задержан и отправлен под арест.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, задержали подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования во дворе одного из домов по улице Победы.

"Искали его по приметам, так как он был одет во все черное. Орудие преступления – колюще-режущий предмет – он успел выбросить. Нападавший – местный житель по имени Сергей 1985 года рождения, бывший сожитель погибшей женщины. Вместе они прожили много лет, у них есть совместный 9-летний ребенок. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды за причастность к грабежам, один раз – за мошенничество. Последнее наказание в виде лишения свободы на 3 года отбывал в колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно 21 августа 2007 года", - отметил полковник Горелых.

Обвиняемый в убийстве сотрудницы банка в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, судебная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина абсолютно вменяем и отдавал отчет в своих действиях. Свою вину он полностью признал.

Сегодня, 9 сентября, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил убийце 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве бывшей сожительницы попросил отправить его на СВО.

Теги: банк, убийство, суд, приговор, Екатеринбург


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