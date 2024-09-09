Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования Корейской народно-демократической республики.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин при этом сказал, что партнёрство между двумя странами укрепляется постоянно и взаимодействие продолжится в таком же русле и в дальнейшем. Это подтвердили летние конструктивные переговоры в Пхеньяне.

"Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне", - написано в письме.

Владимир Путин подчеркнул, что укрепление связей отвечает взаимным интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии.

Ранее мы писали о том, что визит Владимира Путина в Северную Корею прошедшим летом был в топе мировой информационной повестки. В Пхеньяне российский президент подписал три договора, один из которых — Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Этот документ привлёк к себе особое внимание международного сообщества.