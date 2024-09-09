Shot: Последние дни жизни Масляков провел в отделении паллиативной помощи

Последние дни жизни ведущего программы КВН Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц, сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, рядом с Масляковым находились его близкие.

О смерти главного КВН-щика сообщила пресс-служба Клуба 8 сентября. Он умер на 83-ем году жизни. Причины официально не названы, однако ранее СМИ сообщали, что в легких Маслякова обнаружена неоперабельная раковая опухоль.

В феврале 2022 года ведущий сообщил, что второй раз переболел ковидом. Как пишет SHOT, также врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в легких. Восемь месяцев назад, как стало известно каналу, онкологи сообщили ему, что лечение уже не поможет.