09 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Военнослужащие и их семьи могут начать проходить реабилитацию в фитнес-центрах

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорта проработать программу реабилитации военных в фитнес-центрах. Речь идет о военнослужащих, их семьях, а также гражданах, которые пострадали при выполнении задач военной операции.

С таким предложением зампред Правительства РФ обратился в Министерство спорта после письма Национального фитнес-сообщества.

Как пишет РБК, предлагается выдавать специальные сертификаты в фитнес-клубы с определенным номиналом, частично или полностью их будет оплачивать бюджет. Там военные и члены их семей смогут поправить свое здоровье.

По словам экспертов, фитнес-отрасль в РФ представлена около 8600 фитнес-объектами, которые могут сильно помочь в вопросе восстановления здоровья граждан: спортивные центры имеют в штате необходимых специалистов по ЛФК и адаптивной физкультуре.

"Таким образом, отрасль готова оказать содействие Министерству здравоохранения РФ, предоставив соответствующую инфраструктуру и специализированные реабилитационные программы для восстановления здоровья граждан", — написано в обращении Национального фитнес-сообщества.

Также в письме перечислены льготы для фитнес-клубов и их сотрудников, которые бы занимались этой деятельностью.

Ранее мы писали о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за отправку жен участников СВО, проходящих реабилитацию, к ним в санатории. По ее мнению, жены присмотрят за дисциплиной и поспособствуют психологической разгрузке военнослужащих.

Теги: фитнес-центр, военнослужащие


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