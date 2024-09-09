Циркуляция ортонайровируса, обнаруженного в Китае, в России не зафиксирована

Циркуляция ортонайровируса, обнаруженного в Китае, в России не зафиксирована, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что специалисты постоянно мониторят инфекционные и вирусные заболевания. Роспотребнадзор запросил информацию у КНР.

Ранее СМИ сообщили о том, что у 17 человек в северо-восточных регионах Китая и у нескольких видов клещей и животных выявлен ортонайровирус (Wetland virus (WELV).

Впервые заболевание зарегистрировали в июне 2019 года. Тогда пациент пострадал от укуса клеща в водно-болотном парке КНР. Заболевание назвали вирусом болотистых мест (Wetland virus (WELV).

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения об очагах неизвестной пневмонии у детей. 13 сентября Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что из-за отмены ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп и микоплазменная пневмония, в стране наблюдается рост респираторных заболеваний. 21 ноября СМИ сообщили об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая.