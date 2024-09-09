09 Сентября 2024
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Образование Омская область
Фото: Накануне.RU

Советники директоров по воспитанию школ и колледжей Омской области получат ежемесячную доплату по распоряжению Виталия Хоценко

Государственная программа «Развитие образования в Омской области» дополнена новой мерой поддержки - вводятся доплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в колледжах, государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Решение принято в соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию РФ.

Как пояснили в пресс-службе Правительства региона, с начала 2024/2025 учебного года 664 советникам в Омской области будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. Объем финансового обеспечения на текущий год составит 19,9 млн рублей.

По распоряжению Губернатора Виталий Хоценко внесены соответствующие изменения в региональную отраслевую программу для предоставления данной меры поддержки специалистам, обеспечивающим организацию и осуществление воспитательного процесса. Источником финансового обеспечения вознаграждения являются средства межбюджетного трансферта. Из региональной казны деньги распределяются в местные бюджеты, а затем доводятся до школ и организаций среднего профессионального образования.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

Советники директоров по воспитанию – один из самых крупных проектов в системе воспитания. Задача советников – планировать развитие воспитательной деятельности в образовательной организации, вовлекать детей во внеучебную работу, взаимодействовать с детскими общественными объединениями.

Теги: виталий хоценко, мера поддержки, советники директоров школ по воспитанию, доплаты


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