Зеленский призвал Запад завершить военный конфликт уже осенью

Зеленский призвал Запад принять меры для окончания военного конфликта уже этой осенью. Об этом он сказал в Германии на заседании в формате "Рамштайн".

Что он имел в виду, он открыто не сказал. Ранее он тоже говорил о возможных переговорах, после чего вторгся в Курскую область. О переговорах с Россией речи нет. Они запрещены его же указом. Его советник Андрей Ермак тоже говорил, что в них нет смысла. Поэтому заявление Зеленского является антироссийским.

Накануне он сказал, что представит план победы своего режима президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. Раньше он говорил, что вторжение в Курскую область является одной из составляющих этого плана. Другая связана с втягиванием Украины в НАТО, дипломатическим и санкционным давлением на Россию.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настало время для обсуждения завершения конфликта. И Россия должна участвовать в новом саммите по урегулированию. Первый превратился в дружное осуждение России западными странами. Страны Глобального Юга проигнорировали мероприятие. Россия не собирается участвовать в новом саммите, поскольку не приемлет никаких ультиматумов, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.