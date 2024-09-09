Количество посылок из Китая в Екатеринбург за год увеличилось в 1,5 раза

За год количество посылок из Китая в Екатеринбург заметно увеличилось. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении Почты России.

С начала 2024 года сотрудники почты вместе с таможенниками в Екатеринбурге приняли и обработали более 3 тысяч 800 тонн посылок из Китая. Как отмечают почтовики, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый большой показатель за последние пять лет.

Наибольшее число международных посылок из Китая поступило в Екатеринбург в марте и июне. А за летний сезон посылочный поток из КНР в столицу Урала увеличился на треть по сравнению с 2023 годом.

В регион китайская почта поступает в основном автотранспортом. Следующий пик поступлений трансграничных посылок Почта России ожидает в ноябре, когда начнутся периоды распродаж и предновогодний сезон.

Ранее сообщалось, что в свердловских почтовых отделениях планируют увеличить число зон самообслуживания, а в будущем искусственный интеллект может заменить обычных сотрудников.