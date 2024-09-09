Экс-губернатор Югры представит регион в Совете Федерации

Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал постановление о наделении полномочиями сенатора своей предшественницы Натальи Комаровой, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте внутренней политики.

Также Кухарук провел первую рабочую встречу с Комаровой.

"В первый день моей работы в Югре, обозначил, что буду просить вас как человека с колоссальным опытом работы в регионе, который с большой любовью относится к югорской земле и жителям округа, представлять Югру в Совете Федерации. Сегодня вновь озвучиваю вам свое предложение", - обратился он к ней. Экс-губернатор поблагодарила за доверие и сказала, что продолжит работу на благо жителей автономного округа.

"На данный момент – это наиболее правильное решение, чтобы оставаться с югорчанами. Продолжая работу вместе, рассчитываю на то, что мои предложения будут учтены при реализации в регионе проектов, направленных на повышение качества жизни югорчан", – подчеркнула Наталья Комарова.

Отметим, Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации является законодательным органом государственной власти, участвующим в разработке федеральных законов, их рассмотрении и принятии по ним решений. Сенаторы РФ представляют в российском парламенте субъекты России, помогая осуществлять взаимодействие региональному органу власти с федеральными ведомствами по решению вопросов, направленных на развитие субъекта.