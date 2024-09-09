Ветеран СВО Дмитрий Аксенов одержал победу на довыборах в думу Югры

Ветеран СВО Дмитрий Аксенов одержал победу на довыборах в думу Югры. Он выдвигался по избирательному округу №2 и будет представлять Югорск и Советский район, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно предварительным итогам голосования, опубликованным на платформе ГАС "Выборы", за экс-командира батальона "Югра" Аксенова проголосовал 8286 человек. На втором месте подполковник ВС Артем Аминов, избиравшийся от партии КПРФ. У него 2496 голосов.

Мандат в окружной думе стал вакантным после досрочного сложения полномочий депутатом Петром Созоновым. Близкий к администрации губернатора Telegram-канал "5-й этаж" сообщал, что Петр Созонов возглавил ООО "Черноморнефтегаз" (единый оператор газоснабжения в ДНР и ЛНР).