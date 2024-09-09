Шумков лидирует на выборах главы Зауралья

В Зауралье подведены предварительные итоги выборов губернатора Курганской области. Обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Больше всего голосов избирателей – 85,17% – набрал действующий глава региона Вадим Шумков. В выборах поучаствовали 272 тыс. 477 избирателей. Явка на составила 42,5%. Четыре других кандидата в губернаторы Курганской области получили от 1,7% до 5,49% голосов, сообщает избирательная комиссия Зауралья.

8 сентября в Кургане зарегистрированы жалобы на возможный подкуп избирателей во время выборов главы региона. Они поступили в полицию, местные СМИ сообщили о якобы произошедшем задержании шестерых подозреваемых. Глава областного избиркома Роман Скиндеев подтвердил, что обращение, связанное с подкупом избирателей, поступило в правоохранительные органы. Важно установить причинно-следственную связь: действительно ли была роль кандидата, может, это провокация со стороны других лиц, уточнил он.