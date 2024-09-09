09 Сентября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

В России в ходе единого дня голосования на выборах глав регионов лидируют врио глав субъектов и действующие губернаторы. Это следует из данных на электронном табло в ЦИК РФ.

Так, после обработки 100% протоколов на губернаторских выборах побеждают следующие кандидаты: в Республике Алтай — врио главы региона Андрей Турчак (74,09% голосов); в Забайкальском крае — губернатор Александр Осипов (82,27%); в Хабаровском крае — врио губернатора Дмитрий Демешин (81,03%); в Вологодской области — врио губернатора Георгий Филимонов (62,3%); в Калининградской области — врио главы региона Алексей Беспрозванных (76,55%); в Мурманской области — действующий губернатор Андрей Чибис (73,99%); в Оренбургской области — глава региона Денис Паслер (78,14%); в Самарской области — врио губернатора Вячеслав Федорищев (79,56%); в Курской области — врио губернатора Алексей Смирнов (65,28%); на Сахалине — глава региона Валерий Лимаренко (80,79%); в Кемеровской области — врио губернатора Илья Середюк (78,38%); в Курганской области — действующий губернатор Вадим Шумков (85,17%); в Липецкой области — глава региона Игорь Артамонов (81,16%); в Челябинской области — губернатор Алексей Текслер (81,28%); на Ставрополье — действующий губернатор Владимир Владимиров (79,61%).

Действующий глава Башкирии Радий Хабиров получил 80,21%, лидер Калмыкии Бату Хасиков - 79,95% голосов. За действующего главу Астраханской области Игоря Бабушкина свой голос отдали 78,17% респондентов.

В Волгоградской и Тульской областях, а также в Санкт-Петербурге подсчет голосов еще продолжается.

Теги: губернаторы, выборы, регионы рф


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