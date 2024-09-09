Ноль учителей физики за 7 лет. Учительница проанализировала работу одного из педвузов Москвы

Далеко не все места в педагогических вузах имеют отношение к педагогике, так что общий набор в педвузы совершенно ни о чем не говорит. Не говоря уже о том, что далеко не все выпускники педагогических специальностей пойдут работать в школу. Так, в 2024 году в Московском городском педагогическом университете было 1357 бюджетных мест, включая целевые, из которых только 752 (55%) относятся к педагогическим специальностям. Вуз просто не занят серьезно подготовкой учителей. Об этом рассказала учитель математики Диана Назирова в интервью лидеру "Родной школы" члену-корреспонденту РАН Алексею Сававтееву.

Она привела подобное распределение для разных направлений. И оказалось, что по филологии только около 40% мест имеют отношение к педагогике, в творчестве - половина, причем четверть - на платной основе, в психологии - - около 80%, но 40% - на платной основе. Савватеев считает, что платники в учителя не пойдут. Платить за обучение, чтобы потом пойти в школу, - это очень трудно себе представить. Назирова же уверена, что на платное обучение пошли те, кто не смог попасть на бюджет. И учительство им точно не грозит.

Поразительно, что педагогов-историков обучают в МГПУ только платно, а вот историков-непедагогов - бесплатно. Понять это совершенно невозможно. Количество же мест менее 70, то есть очень мало.

Из 752 бюджетных мест на точные науки отводятся крохи - около 100, причем это количество не меняется с 2018 года. Это притом что президент РФ Владимир Путин в начале года заявил, что в стране уменьшается количество учителей физики, математики, информатики.

Но самое убийственное, что за последние семь последних лет вуз не выпустил ни одного учителя физики . В то время как выпустил 1219 юристов и 215 дизайнеров.

Еще одна странность - распределение общего количества педагогических бюджетных мест по направлениям. Из низ 23% - это психология и дефектология.

"У нас что, четверть педагогов - это психологи в школе и дефектологи? Это же не задача педагогического вуза. Я не знаю, куда деваются все эти психологи", - недоумевает учительница.

Она не понимает, почему так мало мест выделяется на точные науки: математику, физику, информатику. Очень мало - на русский язык и литературу. При этом в 2024 году вузу было добавлено 320 бюджетных мест, но... на непедагогические специальности. Так чем же занимается вуз?

В Московском педагогическом государственном университете в 2024 году только 60% бюджетных мест было выделено на педагогические специальности (1080 из 1791). Фактический выход школьных учителей будет заметно меньше. И это ведущие педвузы столицы. А что происходит в провинции?

"Ситуация такова, что дальше стремительно будет сокращаться количество учителей", - подытожил Савватеев.

Глава Минпроса Сергей Кравцов регулярно заявляет, что набор в педвузы растет, конкурс большой, поэтому проблема с нехваткой учителей скоро решится. Однако, судя по МГПУ, набор в педвузы почти не имеет отношения к пополнению учительского цеха. К слову, это совпадает с данными по Ульяновскому государственному педагогическому университету, из которого в 2022 году только треть пошли работать по педагогической специальности, причем только половина из них (18% от общего числа) - в школу.

Общую нехватку учителей в России не знает никто. Минпрос эти данные скрывает. Официально это 20-30 тыс., но это по вакансиям. Если в школе 50 учителей "тянут" 80 ставок из 81, то формально там только одна вакансия. Если же считать по нагрузке, то 1,25 млн учителей при средней нагрузке более 1,5 ставки (есть данные, что это 1,65 и 1,8 ставки) "тянут" около 2 млн ставок, то есть реальная нехватка учителей при нормальной работе достигает 700 тыс. При этом учителей дискриминируют в оплате труда: им просто не платят как положено за переработку, считая оплату по обычному тарифу и от оклада. В результате чего учителя фактически являются нищим сословием.