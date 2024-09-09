Жителям Уралмаша рекомендуют не выходить из дома и не открывать окна из-за пожара в промзоне

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало исследование качества воздуха в районе Уралмаш в Екатеринбурге, где на площади более тысячи "квадратов" загорелись покрышки. Пробы воздуха берутся на ул. Коммунистической в зоне ближайшей жилой застройки.

Напомним, что огонь на промзоне распространился на площади 1,2 тыс. кв.м. По последним данным МЧС, пожар уже удалось локализовать, тушение продолжается. Для этого был привлечен вертолет МИ-8 МЧС России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора, первые результаты исследования станут известны только через шесть часов. До этого специалисты рекомендуют жителям в районе пожара:

избегать нахождения на открытом воздухе;

не открывать окна;

больше пить;

промывать глаза, нос и горло;

отказаться от курения;

делать влажную уборку;

при необходимости выхода на улицу, использовать маски и респираторы.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания - появление признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при обострении хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.