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Происшествия Томская область
Фото: Официальный сайт администрации Томской области / tomsk.gov.ru

Бывший замглавы Томской области отправится в колонию за растрату 79 миллионов

Получил срок бывший замглавы Томской области Юрий Гурдин. Он наказан за растрату 79 млн руб. Политик разработал схему вывода на счета коммерческий организации денег, выделенных из бюджета области на проект "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области".

Помогал вывести деньги директор регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, которому фактически были вверены бюджетные денежные средства. Директор фонда осуществил оплату выполненных коммерческой организацией работ по завышенной стоимости. Именно по этой схеме из бюджета выведены те самые 79 млн руб. Гурдин при устройстве на должность заместителя губернатора принес с собой два диплома о высшем образовании, которые он фактически не получал.

Гурдин получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей с лишением на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением в них организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий. За использование поддельного диплома он получил 200 часов обязательных работ, от которых освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Также он должен вернуть в бюджет 79 млн руб., сообщает прокуратура Томской области.

Теги: Юрий Гурдин, Томская область, замгубернатора


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Ранее 13.07.2022 13:36 Мск Задержан бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин

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