09 Сентября 2024
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Общество Свердловская область Донецкая Народная Республика
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев помог отправить в ДНР предметы для благоустройства пострадавших территорий

Депутат, глава фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев помог с отправкой очередного гуманитарного груза. В этот раз в ДНР собрали предметы благоустройства, саженцы кустарников, бытовые наборы и технику, которые используют для восстановления новых территорий страны.

Алексей Вихарев(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Гуманитарную помощь отправили в Тельманово — подшефную территорию Свердловской области. Следом за ней уже едут активисты Волонтерского центра депутата, свердловские спасатели и общественники. Все они будут работать в рамках проекта "Добровольческий десант 2.0".

Отправка гуманитарной помощи в ДНР от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Программа обмена опытом между свердловскими и донецкими волонтерами "Добровольческий десант" реализуется при поддержке правительства региона и депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Ребята приезжают в подшефные области территории — знакомятся с местными волонтерами, проходят различные тренинги, а потом вместе благоустраивают объекты. В прошлый раз мы устанавливали урны, скамейки в парке, приводили в порядок родник "Богатырь", а сейчас готовы направить свои силы на новые объекты", — рассказала руководитель Волонтерского центра Алексея Вихарева Юлия Дворянинова.

Отправка гуманитарной помощи в ДНР от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Отметим, что проект "Добровольческий десант" реализовывался дважды. В этот раз Алексей Вихарев потратил около 1 млн рублей, чтобы обеспечить своим волонтерам в ДНР проживание, проезд, питание и должное обучение.

Алексей Вихарев(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Вместе со свердловскими общественниками выделил необходимое финансирование. В этот раз поедет больше 15 активистов моего Волонтерского центра. По опыту прошлого десанта могу сказать точно — это полезно для ребят! Все вместе общаются, делятся опытом, помогают друг другу, получают новые навыки. Это важно! А самое главное - делают действительно полезное дело, восстанавливают новые земли нашей страны для спокойной и комфортной жизни людей", — прокомментировал депутат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе единоросса, в Тельманово волонтеры займутся озеленением парка и уборкой береговой линии пруда "Мокрая Каранка". Добровольцы также проведут мастер-классы, тренинги и обмен опытом с донецкими волонтерами.

Отправка гуманитарной помощи в ДНР от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, ранее Алексей Вихарев направил в новые территории элементы благоустройства – скамейки, урны и информационные стенды, а также гуманитарную помощь, собранную совместно с правительством региона и компанией "Сима-ленд". Следом за фурой уехали волонтеры, которые помогли навести порядок на новых территориях ЛДНР. За все время СВО депутат закупил на личные средства и передал на фронт спецоборудование и гуманитарную помощь на общую сумму более 70 млн рублей.

Теги: Вихарев, ДНР, благоустройство, гуманитарная помощь


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