В Екатеринбурге скончался Герой России Игорь Родобольский

Ушел из жизни Герой России Игорь Родобольский. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил глубокие соболезнования родным и близким Игоря Родобольского. Полпред отметил, что уход из жизни летчика-снайпера, Героя России – это невосполнимая потеря для страны.

"Он был примером верности службе, Родине и народу. Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России. Наследие, которое оставил Игорь Олегович Родобольский, будет жить в памяти всех, кто знал его и кого он смог вдохновить", - говорится в сообщении полпредства.

О причинах смерти не сообщается. Игорю Родобольскому было 64 года. Он проживал в Екатеринбурге.