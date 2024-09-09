09 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге скончался Герой России Игорь Родобольский

Ушел из жизни Герой России Игорь Родобольский. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства.
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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил глубокие соболезнования родным и близким Игоря Родобольского. Полпред отметил, что уход из жизни летчика-снайпера, Героя России – это невосполнимая потеря для страны.

"Он был примером верности службе, Родине и народу. Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России. Наследие, которое оставил Игорь Олегович Родобольский, будет жить в памяти всех, кто знал его и кого он смог вдохновить", - говорится в сообщении полпредства.

О причинах смерти не сообщается. Игорю Родобольскому было 64 года. Он проживал в Екатеринбурге.

Теги: Родобольский, соболезнования, Якушев


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