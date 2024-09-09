Бородин, осужденный за хищение земель Минобороны, может выйти по УДО весной

Бывший военнослужащий Сергей Бородин может условно-досрочно выйти из колонии уже в апреле 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Бородин является одним из фигурантов дела о хищении 45 гектаров земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 миллионов рублей. Экс-военнослужащий был арестован в июне 2022 года. 8 сентября суд приговорил его к колонии общего режима на срок три года пять месяцев.

По версии следствия, Бородин в 2008–2021 годы вместе с сообщниками путем обмана приобрел право на имущество Минобороны. Речь шла о нескольких участках стоимостью более 940 млн рублей. Сообщалось, что часть похищенных земель относилась к территории Алабинского военного полигона.

Бородин полностью признал вину и возместил ущерб, его дело было выделено в отдельное производство. Всего фигурантами дела являются порядка 10 человек.