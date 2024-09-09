На трассе "Пермь – Екатеринбург" образовался сильный туман

Свердловская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ухудшении видимости на 184 км федеральной трассы "Пермь – Екатеринбург" в Ачитском районе.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГАИ, причиной стал сильный туман. Водителям в таких условиях следует проявлять особую бдительность, ехать на пониженной скорости с включенными противотуманными фарами и огнями. Также нужно увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом автомобилей.

"При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости. Участникам дорожного движения следует позаботиться об обозначении себя на дороге в условиях ограниченной видимости световозвращающими элементами", - советуют в ведомстве.