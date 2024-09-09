И.о. главы Тульской области лидирует на выборах губернатора региона

В Тульской области на досрочных выборах губернатора с результатом в 78,78% голосов лидирует и.о. главы региона Дмитрий Миляев.

За Алексея Лебедева (КПРФ) проголосовали 6,67%, за Александра Балберова (ЛДПР) – 6,2%, за Сергея Гребенщикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 4,78%%, Дениса Илюхина ("Коммунистическая партия "Коммунисты России") – 2,1%, следует из данных тульской областной избирательной комиссии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях сотрудников своей администрации. Пост в ней получил и тогдашний глава Тульской области Алексей Дюмин. Согласно документу, Дюмин стал помощником президента России и освобожден от должности главы региона.