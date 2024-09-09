Климов назвал одну из причин вторжения Украины в Курскую область

Одной из причин вторжения украинской армии в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора в регионе.

Как сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, она не удалась. "История с Курской областью – когда была начата агрессия? В ночь с 5 на 6 августа. Это ровно месяц до начала голосования на выборах. А там были губернаторские выборы", - заявил политик.

"И в Киеве, и у его кукловодов из Лондона и Вашингтона есть проблемка с отменой выборов и в Верховную раду и президентские. А что этому противопоставить? Вот если напасть на территорию [России], где должны стартовать выборы...", - указал парламентарий.