Банки Китая ввели территориальные ограничения для партнеров российского бизнеса

Отдельные банки Китая ввели территориальные ограничения на открытие счетов локальным поставщикам, которые работают с российскими импортерами.

Они не позволяют китайским гражданам открывать счета, если поставщик пытается сделать это за пределами провинции, в которой он ведет свою основную деятельность. Как сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, такие случаи становятся все более частыми. Он отказался оценивать масштабы, так как отсутствуют официальные данные. Кроме того, инциденты могут зависеть от позиции конкретных банков или провинциальных властей.

Поставщик из провинции Сычуань, с которым работает один из импортеров, пытался открыть счет в банке в провинции Шаньдун, но ему отказали, поскольку принято решение открывать счета только местным компаниям. С такой проблемой в Сычуани столкнулся еще один импортер. Он заявил, что подобные территориальные ограничения некоторые банки Китая ввели в апреле – мае.

Банкиры могут не отказывать официально, а предлагать ждать открытия счета шесть месяцев, а потом еще столько же, что неприемлемо для любой компании, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что банки Китая стали отказываться от приема средств не только в случае, если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена.