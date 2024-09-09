В Госдуму внесут законопроект о популяризации ЗОЖ в соцрекламе

Группа депутатов от фракции "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, в случае принятия которого будут установлены требования к направлениям социальной рекламы.

Так, не менее 20% соцрекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и занятий физической культурой, а также патриотического воспитания граждан. Как заявил один из авторов законопроекта депутат Амир Хамитов, по данным за 2021-2023 год количество показов социальных роликов в интернете выросло до 44 миллиардов. При этом конкретных направлений такой рекламы в законе до сих пор прописано не было. Парламентарий отметил, что реклама является мощным инструментом продвижения, было бы недальновидно не пользоваться им в интересах россиян.

"Законопроект охватывает все стороны жизни, способствуя как физическому, так и нравственному оздоровлению людей. Ведь противостоять лжи и фейкам можно, только обладая твердой позицией, основанной на любви к своей стране. Ну а физическая активность и здоровый образ жизни – залог отличного самочувствия и долголетия", - отметил Хамитов, сообщает РИА "Новости".