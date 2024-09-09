Абрамченко набрала на довыборах в ГД в Ростовской области более 75% голосов

Бывший заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, следует из данных ЦИК.

Она набирает 75,73% голосов после обработки 100% протоколов. Наталья Оськина (КПРФ) набирает 11,28% голосов, Максим Федоров ("Справедливая Россия - за правду") - 4,44% голосов.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что повышению явки на выборы в России способствовали проекты "Мобильный избиратель", "ИнформУИК", а также проведение голосования в течение нескольких дней. Из-за многодневного голосования избиратели "в большей степени могут планировать свое время".