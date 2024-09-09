Сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку

Сын миллионера Александра Никулина из Асбеста Свердловской области инициировал массовую драку возле местного бара.

Молодой человек, отдыхавший в заведении с друзьями, спровоцировал конфликт с посетителями, который перерос в потасовку перед входом в бар.

На появившихся видеокадрах можно видеть, как в один момент драки происходит избиение лежачего человека. В полиции сообщили, что пострадавший доставлен в больницу и уже отпущен домой.

В нападавшем отдыхающие опознали сына владельца сети популярных местных столовых Александра Никулина. Его разыскивают правоохранительные органы, сообщают "Известия".