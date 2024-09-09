Поступления в бюджет от НДФЛ подскочили на треть из-за роста зарплат россиян

Доходы консолидированного бюджета (федеральный и региональные) от НДФЛ увеличились на треть.

За пять месяцев 2024 года они составили 2,6 трлн руб. Это наибольший рост за всё время ведения статистики с 2017 года. Это произошло из-за резкого роста зарплат россиян. При этом поступления от НДС росли не так быстро, а налог на прибыль сократился.

По словам эксперты, чем выше поступления налогов от физических лиц, тем более бюджет сбалансирован и менее подвержен шокам для отдельных отраслей.

По данным Росстата, если в мае 2023-го средняя заработная плата в России была почти 73 тыс. рублей, то в мае этого года — уже 89 тыс. Дефицит квалифицированных кадров подталкивает компании предлагать более высокую зарплату соискателям, а также уже работающим сотрудникам, чтобы их удержать, сообщают "Известия"

Ранее был составлен список самых высокооплачиваемых рабочих специальностей. По версии платформы "Мигрант Сервис", на первом месте оказалась профессия курьера: максимальная зарплата на конец первого полугодия достигла 155 тыс. руб. против 148 тыс. руб. в начале года.