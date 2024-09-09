Белоруссия заявила о скоплении 14 тысяч украинских военных возле границы

Возле границы Украины и Белоруссии размещена группировка Вооруженных сил Украины численностью в 14 тыс. человек.

Как сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович телеканалу ОНТ, Минск разместил на южной границе около 4,5 тыс. военных. Таким образом, он отверг обвинения Киева в том, что Белоруссия якобы создает угрозу безопасности для Украины.

Вольфович также отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, продолжают обучение белорусских военных, делясь опытом, полученным в ходе боевых действий в разных странах.

Ранее Министерство иностранных дел Украины обвинило Минск в том, что большое количество белорусских военных сконцентрировано возле совместной границы. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Белоруссию отвести войска во избежание "трагических ошибок".