В ЦИК назвали причины повышения явки на выборах

Повышению явки на выборы в России способствовали проекты "Мобильный избиратель", "ИнформУИК", а также проведение голосования в течение нескольких дней.

Как сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, из-за многодневного голосования избиратели "в большей степени могут планировать свое время".

По ее словам, проект "ИнформУИК" направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей членами участковых избиркомов, а "Мобильный избиратель" позволяет человеку не быть привязанным к конкретному избирательному участку, сообщают "Ведомости".

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров.