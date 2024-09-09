Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на 1 млрд рублей

С начала текущего года иноагентов оштрафовали на более чем 12 млн руб. за отсутствие маркировки материалов.

Как заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникациях Роскомнадзора Евгений Зайцев, общая сумма таких штрафов достигла 1 млрд руб.

В 2024 году по требованию Роскомнадзора с 27 тыс. интернет-страниц был удален запрещенный контент, либо к ним ограничили доступ. Служба отмечает, что с начала года на иностранные ресурсы наложили штрафы на более чем 35 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию.

Напомним, на рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Он дважды в течение года привлечен к административной ответственности публикацию сообщений в соцсетях без маркировки, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и продолжает это делать.

* признан иностранным агентом