В Белгородской области после атаки беспилотника загорелись резервуары с топливом

В Волоконовском районе Белгородской области беспилотный летательный аппарат атаковал площадку для хранения топлива.

Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, из-за взрыва там загорелись резервуары. На месте работают пожарные, информация о последствиях уточняется.

8 сентября беспилотники атаковали четыре населенных пункта в регионе, по предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Ранее Гладков заявил, что три человека погибли в селе Новая Таволжанка после обстрела ВСУ.