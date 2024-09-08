Игорь Бабушкин поблагодарил астраханцев за активность на выборах

В Астраханской области в 20:00 завершилось голосование за кандидатов на должность губернатора, депутата региональной Думы, глав муниципальных образований. После закрытия избирательных участков губернатор Игорь Бабушкин в прямом эфире телеканала "Астрахань 24" дал оценку прошедшим выборам.

Игорь Бабушкин поблагодарил астраханцев за то, что они нашли время прийти на участки и отдать свой голос. Глава региона подчеркнул, что участие в выборах – это важнейший инструмент проявления своей гражданской позиции.

"Официальных данных ждать пока рано, но даже по предварительной информации нашего избиркома, явка на прошедших выборах губернатора выше, чем в прошлые годы. Спасибо за активность!", – отметил Игорь Бабушкин.

Губернатор также сообщил, что выборы прошли спокойно, на достойном организационном уровне, как и в целом вся избирательная кампания. В этом большая заслуга команд всех кандидатов, областной избирательной комиссии, ТИКов, УИКов.

Общественные наблюдатели, наблюдатели от парламентских партий, от кандидатов, находившиеся с 6 по 8 сентября на избирательных участках, отметили высокий уровень организации выборного процесса, соблюдение всех норм действующего законодательства и общее позитивное настроение избирателей.

"За эти три дня астраханцы приняли правильные решения и выбрали достойных кандидатов на всех уровнях власти. Среди них большое число инициативных, грамотных управленцев, которые смогут сделать жизнь жителей региона лучше, – выразил уверенность Игорь Бабушкин.