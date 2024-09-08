Действующие губернаторы уральских регионов "сохранятся" по итогам выборов, - первые данные подсчета голосов

Главы Курганской и Челябинской областей, а также губернатор Оренбуржья - выходец из политических кругов Среднего Урала, набирают большинство голосов по итогам Единого дня голосования.

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 95,98% голосов по итогам обработки первых 0,04% протоколов.

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 84,63% голосов по итогам обработки 8,03% протоколов.

Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 78,64% голосов по итогам обработки первых 15,82% протоколов.

Такие данные приводит ТАСС-Урал, ссылаясь на сведения он-лайн табло ЦИК.