Умер Александр Масляков

Легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков умер сегодня на 83-ем году жизни. Причины официально не названы, однако ранее СМИ сообщали, что в легких Маслякова обнаружена неоперабельная раковая опухоль.

О смерти главного КВН-щика сообщила пресс-служба Клуба.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за её пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", - говорится в сообщении.