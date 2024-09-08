В Кургане зарегистрированы жалобы на подкуп избирателей во время выборов губернатора

В Кургане зарегистрированы жалобы на возможный подкуп избирателей во время выборов главы региона.

По сообщению РИА Новости, жалобы поступили в полицию сегодня, местные СМИ сообщили о якобы произошедшем задержании шестерых подозреваемых.

Глава областного избиркома Роман Скиндеев подтвердил, что обращение, связанное с подкупом избирателей, поступило в правоохранительные органы. Важно установить причинно-следственную связь: действительно ли была роль кандидата, может, это провокация со стороны других лиц, уточнил он.

"Управление МВД России по городу Кургану сообщает, что выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В Кургане сегодня выбирают губернатора области. На пост претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").