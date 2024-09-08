Вспышка пневмонии в свердловском лагере началась с приехавшего уже больным ребенка

Вспышка пневмонии в лагере "Красная горка" под Каменском-Уральским началась с ребенка, который уже приехал на смену больным.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, возбудителями заболевания стали микоплазма и пневмококк. Их занес ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ.

Сейчас медики наблюдают за контактными детьми по месту жительства и обучения, усилены профилактические мероприятия в школах, где учатся контактные дети (в т.ч. мероприятия по дезинфекции, утренний фильтр). Ситуация остается на контроле.

Накануне стало известно, что 9 детей после отдыха в "Красной горке" были госпитализированы с пневмонией.