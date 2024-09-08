В Петербурге на участках для голосования отравились 30 избирателей

Петербуржцы, посетившие для голосования Адмиралтейском и Кировском районах и воспользовавшиеся услугами буфетов, обратились к медикам с признаками отравления. Пострадали около 30 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Деятельность производителя готовой продукции, которой отравились граждане на избирательных участках, временно приостановлена. Следователи и представители Роспотребнадзора наведались на кухню предприятия и обнаружили там множество нарушений.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал отчет о ходе расследования.

Отметим, что в Петербурге на осенний Единый день голосования горожане выбирают городского губернатора.