В Тольятти произошел пожар на территории АвтоВАЗ

На территории завода АвтоВАЗ в Тольятти произошел пожар. Об этом сообщает Интерфакс.

Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 14.21. Загорелась формовочная линия на площади 37 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 120 человек, на работу предприятия данная ситуация не повлияла.

Название предприятия не уточняется, но по указанному адресу находится завод "АвтоВАЗ", сообщает агентство. В пресс-службе предприятия подтвердили факт возгорания.