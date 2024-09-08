Под Воронежем продолжаются взрывы в зоне ландшафтного пожара, который начался после падения БПЛА

В Острогожском районе Воронежской области продолжаются взрывы в зоне ландшафтного пожара, который начался после падения сбитого беспилотника на взрывоопасные предметы.

Губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что взрывы стали более редкими и вскоре саперы смогут приступить к ликвидации последствий.

Пострадавших среди гражданского населения нет. В ПВР остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей.

Из-за пожара полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа. В трёх населенных пунктах района действует режим ЧС.